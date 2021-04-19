Какими мессенджерами пользуются украинцы: рейтинг мобильных приложений

В начале 2021 года наиболее распространенным средством для коммуникаций в Украине является Viber, которым пользуется 66% опрошенных. Вторым по популярности является мессенджер Facebook - 35%.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.
На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%).
Не слишком популярным каналом обмена сообщениями оказался Twitter, возможности которого для таких целей использует лишь 6% опрошенных.
Вместе с тем, почти треть украинцев (27%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 5-7 февраля 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошено 2005 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.
По данным опроса КМИС в феврале 202 года мобильные телефоны имеют 95% населения Украины в возрасте 18+ (96% городских и 92% сельских жителей). Поэтому данные опроса репрезентативны почти для всего взрослого населения Украины.
Как свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2020 года самой популярной социальной сетью украинцев был Facebook с долей пользователей 58,2%.
Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, в сентябре 2019 года примерно две трети взрослых украинцев (65%) пользовались различными мессенджерами для отправки сообщений.