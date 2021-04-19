Какими мессенджерами пользуются украинцы: рейтинг мобильных приложений

На третьем-четвертом местах находятся Telegram (используют 24% опрошенных) и WhatsApp (21%).

Не слишком популярным каналом обмена сообщениями оказался Twitter, возможности которого для таких целей использует лишь 6% опрошенных.

Вместе с тем, почти треть украинцев (27%) не обменивается сообщениями с мобильного телефона ни в одном из вышеупомянутых приложений.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 5-7 февраля 2021 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опрошено 2005 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

По данным опроса КМИС в феврале 202 года мобильные телефоны имеют 95% населения Украины в возрасте 18+ (96% городских и 92% сельских жителей). Поэтому данные опроса репрезентативны почти для всего взрослого населения Украины.