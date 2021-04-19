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Якими месенджерами користуються українці: рейтинг мобільних додатків

Автор: Олександр Білоус

На початку 2021 року найбільш поширеним засобом для комунікацій в Україні є Viber, яким користується 66% опитаних. Другим за популярністю є месенджер Facebook - 35%.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

На третьому-четвертому місцях знаходяться Telegram (використовують 24% опитаних) та WhatsApp (21%).

Не надто популярним каналом обміну повідомленнями виявився Twitter, можливості якого для таких цілей використовує лише 6% опитаних.

Разом з тим, майже третина українців (27%) не обмінюється повідомленнями з мобільного телефону в жодному з вищезгаданих застосунків.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 5-7 лютого 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) опитано 2005 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

За даними опитування КМІС у лютому 202 року мобільні телефони мають 95% населення України у віці 18+ (96% міських і 92% сільських жителів). Тому дані опитування репрезентативні майже для всього дорослого населення України.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у серпні 2020 року найпопулярнішою соціальною мережею українців був Facebook із часткою користувачів 58,2%.

Нагадаємо, за даними опитування компанії Research & Branding Group, у вересні 2019 року приблизно дві третини дорослих українців (65%) користувалися різними месенджерами для відправки повідомлень.

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