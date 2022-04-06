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Какими должны быть гарантии безопасности, чтобы не повторить судьбу "Будапешта": позиция Зеленского

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский выразил ожидания от гарантий безопасности для нашей страны. Назвал условия, которые должны быть прописаны, чтобы в будущем предотвратить подобные войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для турецкого канала Habertürk.

По словам президента, в гарантиях должны быть прописаны:

  • последствия для страны, которая нарушила эти гарантии, в том же числе речь идет об отпоре и изоляции;
  • какие оружие получит страна против которой было совершено нападение;
  • как страна будет защищаться против агрессора;
  • какие санкции будут наложены на оккупанта.

"Мало того, это все должно быть проголосовано в парламентах тех стран, которые являются гарантерами будущей безопасности нашего государства. Страна, которая может нарушить этот документ, должен знать заранее, что с ней произойдет и народ этого государства также будет знать подробно, что будет с ними. Это очень важно, чтобы даже мысли не возникало наступать на чужую территорию", - добавил Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский считает, что Россия планирует сосредоточить бои на востоке и юге Украины.

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Владимир ЗеленскийУкраинаРоссийская Федерация