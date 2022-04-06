Якими мають бути гарантії безпеки, щоб не повторити долю "Будапешту": позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський висловив очікування від гарантій безпеки для нашої країни. Назвав умови, які повинні бути прописані, аби в майбутньому запобігти подібним війнам.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для турецького каналу Habertürk.

За словами президента, в гарантіях повинні бути прописані:

наслідки для країни, яка порушила ці гарантії, у тому ж числі йдеться про відсіч та ізоляцію;

які зброю отримає країна проти якої був здійснений напад;

як країна захищатиметься проти агресора;

які санкції будуть накладені на окупанта.

"Мало того, це все повинно бути проголосовано в парламентах тих країн, які є гарантерами майбутньої безпеки нашої держави. Країна, яка може порушити цей документ, повинна знати заздалегідь, що з нею станеться і народ цієї держави також буде знати детально, що буде з ними. Це дуже важливо, щоб навіть думки не виникало наступати на чужу територію", - додав Зеленський.