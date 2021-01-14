Каким будет мир в 2021 году: опрос Gallup

Фото: карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Жители планеты ожидают экономических трудностей

Относительное большинство (43%) опрошенных в странах, где проводилось исследование, считают, что 2021 год будет лучше предыдущего, 24% - что будет хуже и 26% - таким же. При этом 37% украинцев считают, что 2021 год будет лучше, чем предыдущий.

Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.

В то же время результаты показывают, что оптимистичные ожидания относительно 2021 года не распространяется на представления о развитии мировой экономики. Примерно каждый второй (46%) считает, что 2021 год будет годом экономических трудностей, и лишь 25% считают, что это будет год экономического процветания.

В целом именно граждане ЕС двигают этот пессимизм; поскольку пандемия во многих странах ЕС не свидетельствует о том, что она находится под контролем, 63% считают, что следующий год будет экономически сложным. Украина тоже не лелеет надежду относительно состояния экономики, поэтому 51% считают, что следующий год будет годом экономических трудностей.

Канчо Стойчев, президент GIA, так прокомментировал результаты исследования: "Мир в целом сохраняет свой оптимизм на следующий год, но пессимистические установки доминируют в большем числе стран, чем обычно. Хотя люди ожидают, что грядущий 2021 год закончит пандемию, нет никаких иллюзий, что экономические трудности будут преодолены в короткие сроки. Безусловно, дискуссия о балансе между охраной здоровья и процветании будет в центре внимания мировой власти на следующие годы".

Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года было проведено интервью по представительной выборке из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.

Напомним, по данным опроса Gallup International, в 2019 году 37% населения планеты надеялись на лучшее в новом году, а 25% были пессимистами, полагая, что будет хуже.

Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше количество несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%.