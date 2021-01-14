Яким буде світ у 2021 році: опитування Gallup

Фото: карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Жителі планети очікують економічних труднощів

Відносна більшість (43%) опитаних у країнах, де проводилось дослідження, вважають, що 2021 рік буде кращим за попередній, 24% - що буде гіршим та 26% - таким самим. Натомість, 37% українців вважають, що 2021 рік буде кращим, ніж попередній.

Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводили фонд "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Водночас результати показують, що, оптимістичні очікування щодо 2021 року не поширюється на думки щодо розвитку світової економіки. Приблизно кожен другий (46%) вважає, що 2021 рік буде роком економічних труднощів, і лише 25% вважають, що це буде рік економічного процвітання.

У цілому саме громадяни ЄС рухають цей песимізм; оскільки пандемія в багатьох країнах ЄС не свідчить про те, що вона перебуває під контролем, 63% вважають, що наступний рік буде економічно складним. Україна теж не плекає надію щодо стану економіки, тому 51% вважають, що наступний рік буде роком економічних труднощів.

Канчо Стойчев, президент GIA, так прокоментував результати дослідження: "Світ в цілому зберігає свій оптимізм на наступний рік, але песимістичні установки домінують у більшості країн, ніж зазвичай. Хоча люди очікують, що прийдешній 2021 рік закінчить пандемію, немає жодних ілюзій, що економічні труднощі будуть подолані в короткі терміни. Безумовно, дискусія про баланс між охороною здоров’я та процвітанням буде в центрі уваги світової влади на наступні роки".

Під час дослідження Gallup International було опитано 38 709 осіб у всьому світі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено інтерв’ю з представницькою вибіркою з приблизно 1000 осіб. Похибка опитування становить від 3-5% на рівні 95% довіри.

Нагадаємо, за даними опитування Gallup International, у 2019 році 37% населення планети сподівалися на краще в новому році, а 25% були песимістами, вважаючи, що буде гірше.

Відзначимо, за даними опитування Gallup International, наприкінці 2020 року кількість щасливих людей в Україні (49%) була більшою за кількість нещасливих (35%). Однак у порівнянні минулим роком індекс щастя значно впав - з +33% до +14%.