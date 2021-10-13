Каким будет курс доллара до конца октября: прогноз аналитиков

Главный дилер департамента казначейства и финансовых рынков ОТП Банка Антон Куринный считает, что грядущие длинные выходные, налоговые платежи и аукционы Минфина по размещению ОВГЗ, которые могут привлечь нерезидентов ближе к крупному погашению в конце месяца, позволят курсу оставаться в узком диапазоне 26,30-26,60 гривен/доллар.

"Также наблюдаем за интенсивностью покупок от регулятора. Пока что остается ощущение, что гривна уже побывала на минимумах года - 26,30 гривен/доллар", - полагает Куринный.

В Идея Банке прогнозируют, что в ближайшие одну-две недели курс будет находиться в диапазоне 26-26,50 гривен/доллар. В Eavex Capital указывают, что к концу октября курс гривны к доллару может с легкостью уйти к уровню 27,2 гривен/доллар.

Трейдер группы ICU Виталий Сивач. считает, что до конца октября курс не должен подняться выше 27 гривен/доллар. "Экспортная выручка от аграриев продолжает заходить в страну, так же как и выручка от железной руды. Это будет сдерживать ослабление гривны", - сказал он.

"Некая нервозность уже ощущается на рынке. Например, портфель нерезидентов в ОВГЗ прекратил рост, а на протяжении сентября начал, наоборот, снижаться. Доходность на гривневых 3-месячных беспоставочных форвардах (UAH NDF) выросла с 6% до 9,5% на протяжении месяца. Оба фактора сигнализируют, что нерезиденты не верят в курс доллара на уровне 26,30 и ожидают ослабления гривны", - отметил Сивач.