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Яким буде курс долара до кінця жовтня: прогноз аналітиків

Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Курс долара в останні дні впав до рівня 26,30 гривень - мінімуму більш ніж за 1,5 року. Однак на ринку спостерігається нервозність і аналітики прогнозують зростання курсу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курсова аномалія. Чому падає долар, і чи чекати розвороту на валютному ринку".

Головний дилер департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що прийдешні довгі вихідні, податкові платежі та аукціони Мінфіну з розміщення ОВДП, які можуть залучити нерезидентів ближче до великого погашення в кінці місяця, дозволять курсу залишатися у вузькому діапазоні 26,30-26,60 гривень/долар.

"Також спостерігаємо за інтенсивністю покупок від регулятора. Поки що залишається відчуття, що Гривня вже побувала на мінімумах року - 26,30 гривень/Долар", - вважає Курінний.

В Ідея Банку прогнозують, що в найближчі один-два тижні курс буде перебувати в діапазоні 26-26,50 гривень/долар. В Eavex Capital вказують, що до кінця жовтня курс гривні до долара може з легкістю піти до рівня 27,2 гривень/долар.

Трейдер групи ICU Віталій Сівач. вважає, що до кінця жовтня курс не повинен піднятися вище 27 гривень/долар. "Експортна виручка від аграріїв продовжує заходити в країну, так само як і виручка від залізної руди. Це буде стримувати ослаблення гривні", - сказав він.

"Якась нервозність вже відчувається на ринку. Наприклад, портфель нерезидентів в ОВДП припинив зростання, а протягом вересня почав, навпаки, знижуватися. Прибутковість на гривневих 3-місячних безпоставочних форвардах (UAH NDF) зросла з 6% до 9,5% протягом місяця. Обидва фактори сигналізують, що нерезиденти не вірять в курс долара на рівні 26,30 і очікують ослаблення гривні", - зазначив Сівач.

Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

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