Каким будет курс доллара в течение года: прогноз украинского бизнеса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 36,06 грн/доллар. Девальвационные настроения бизнеса значительно ухудшились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за II квартал 2022 года.

Очередной опрос НБУ был проведен с 3 мая по 1 июня 2022 года. В опросе приняло участие 592 предприятия из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов-руководителей предприятий, а не оценки НБУ.

Более половины опрошенных респондентов (52,0%) считают, что обменный курс национальной валюты превысит 36,00 грн/доллар.

При этом в первом квартале 2022 года бизнес ожидал курс 29,35 грн/доллар, в четвертом квартале 2021 года - 28,15 грн/доллар, в третьем квартале 28,50 грн/доллар, во втором - 28,71 грн/доллар.

Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет около 37 гривен.

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