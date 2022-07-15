Яким буде курс долара протягом року: прогноз українського бізнесу

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 36,06 грн/долар. Девальваційні настрої бізнесу значно погіршилися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Ділові очікування підприємств України від Національного банку за II квартал 2022 року.
При цьому в першому кварталі 2022 року бізнес очікував курс 29,35 грн/долар, у четвертому кварталі 2021 року - 28,15 грн/долар, у третьому кварталі 28,50 грн/долар, у другому - 28,71 грн/долар.
Більше половини опитаних респондентів (52,0%) уважають, що обмінний курс національної валюти перевищить 36,00 грн/долар.
Чергове опитування НБУ було проведено з 3 травня до 1 червня 2022 року. В опитуванні взяло участь 592 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.
Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Курс на готівковому ринку складає близько 37 гривень.
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