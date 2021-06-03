Каким будет курс доллара и евро в июне: прогноз аналитика

Как отметил аналитик, в мае гривна продолжила укрепление к доллару, которое длится шестой месяц подряд, с декабря прошлого года. При этом она укрепилась и к евро после снижения к нему в апреле. Судя по официальным курсам, установленным НБУ, доллар за месяц снизился с 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс евро за это же время снизился с 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%).

"Чуть меньшее по сравнению с долларом снижение европейской валюты связано с незначительным укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,2120 до 1,2140 (+0,1%)", - пояснил Иосуб.

При этом с начала года доллар снизился к гривне на 2,7%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,9%.

В течение месяца динамика валют была неравномерной. Первые две декады мая, на которые выпало много праздников, доллар снижался на хорошей ценовой конъюнктуре для экспортеров и на продажах валюты населением. 18 и 19 мая доллар на межбанке опускался до 27,405/27,425, однако к концу мая немного отскочил от внутримесячных минимумов, сообщил аналитик Альпари.