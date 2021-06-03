Яким буде курс долара і євро в червні: прогноз аналітика

У червні очікується продовження помірного зниження курсу долара і євро до гривні. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,0 - 27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, у травні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває шостий місяць поспіль, з грудня минулого року. При цьому вона зміцнилася і до євро після зниження до нього у квітні. Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 27,7500 до 27,5004 грн (-0,9%). Курс євро за цей же час знизився з 33,6427 до 33,3896 грн (-0,8%).
"Трохи менше в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане з незначним зміцненням євро. По відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD зросла з 1,2120 до 1,2140 (+0,1%)", - пояснив Іосуб.
При цьому з початку року долар знизився до гривні на 2,7%, а євро подешевшав до національної валюти на 3,9%.
Протягом місяця динаміка валют була нерівномірною. Перші дві декади травня, на які випало багато свят, долар знижувався на хорошій ціновій кон'юнктурі для експортерів і на продажах валюти населенням. 18 і 19 травня долар на міжбанку опускався до 27,405/27,425, проте до кінця травня трохи відскочив від внутрішньомісячних мінімумів, повідомив аналітик Альпарі.
Зазначимо, у законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів очікує курс гривні до долара у 2022-2024 роках в коридорі 28-29 грн.