Какие ж/д вокзалы продолжают работать в Украине: актуальная карта
Несмотря на войну России против Украины большинство железнодорожных вокзалов продолжают принимать и отправлять поезда. Даже в регионах, где ведутся в боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Фото: карта работающих ж/д вокзалов (t.me/UkrzalInfo)
Согласно актуальной информации, на сегодня не работают следующие крупные станции севера, востока и запада Украины:
- Чернигов
- Конотоп
- Шостка
- Бахмач
- Ромны
- Ворожба
- Сумы
- Тростянец
- Купянск
- Изюм
- Рубежное
- Попасная
- Бахмут
- Волноваха
- Мариуполь
- Бердянск
- Пологи
- Мелитополь
- Новоалексеевка
- Херсон
- Николаев
Пассажирам из Харьковской области доступны вокзалы Харьков-Пассажирский и в Лозовой. В Луганской области - Лисичанск, в Донецкой - Покровск, Краматорск, Лиман, Константиновка, Славянск. В Черниговской области - Нежин и Прилуки.
Остальные вокзалы продолжают работать.
Напомним, ранее "Укрзализныця" дала график перевозок и эвакуационных поездов на 11 марта.
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