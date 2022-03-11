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Какие ж/д вокзалы продолжают работать в Украине: актуальная карта

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Киев, Пятница 11 марта 2022 12:58
Какие ж/д вокзалы продолжают работать в Украине: актуальная карта Фото: "Укрзализныця" продолжает перевозить людей (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на войну России против Украины большинство железнодорожных вокзалов продолжают принимать и отправлять поезда. Даже в регионах, где ведутся в боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Какие ж/д вокзалы продолжают работать в Украине: актуальная карта

Фото: карта работающих ж/д вокзалов (t.me/UkrzalInfo)

Согласно актуальной информации, на сегодня не работают следующие крупные станции севера, востока и запада Украины:

  • Чернигов
  • Конотоп
  • Шостка
  • Бахмач
  • Ромны
  • Ворожба
  • Сумы
  • Тростянец
  • Купянск
  • Изюм
  • Рубежное
  • Попасная
  • Бахмут
  • Волноваха
  • Мариуполь
  • Бердянск
  • Пологи
  • Мелитополь
  • Новоалексеевка
  • Херсон
  • Николаев

Пассажирам из Харьковской области доступны вокзалы Харьков-Пассажирский и в Лозовой. В Луганской области - Лисичанск, в Донецкой - Покровск, Краматорск, Лиман, Константиновка, Славянск. В Черниговской области - Нежин и Прилуки.

Остальные вокзалы продолжают работать.

Напомним, ранее "Укрзализныця" дала график перевозок и эвакуационных поездов на 11 марта.

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Укрзализныця Война России против Украины
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