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Які залізничні вокзали продовжують працювати в Україні: актуальна карта

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 12:58
Які залізничні вокзали продовжують працювати в Україні: актуальна карта Фото: "Укрзалізниця" продовжує перевозити людей (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Незважаючи на війну Росії проти України більшість залізничних вокзалів продовжують приймати і відправляти поїзди. Навіть у регіонах, де ведуться бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Які залізничні вокзали продовжують працювати в Україні: актуальна карта

Фото: карта працюючих залізничних вокзалів (t.me/UkrzalInfo)

Згідно актуальної інформації, на сьогодні не працюють такі станції півночі, сходу і заходу України:

  • Чернігів
  • Конотоп
  • Шостка
  • Бахмач
  • Ромни
  • Ворожба
  • Сум
  • Тростянець
  • Куп'янськ
  • Ізюм
  • Рубіжне
  • Попасна
  • Бахмут
  • Волноваха
  • Маріуполь
  • Бердянськ
  • Пологий
  • Мелітополь
  • Новоолексіївка
  • Херсон
  • Миколаїв

Пасажирам з Харківської області доступні вокзали Харків-Пасажирський і в Лозовій. У Луганській області - Лисичанськ, у Донецькій - Покровськ, Краматорськ, Лиман, Костянтинівка, Слов'янськ. У Чернігівській області - Ніжин та Прилуки.

Решта вокзалів продовжують працювати.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" дала графік перевезень та евакуаційних поїздів на 11 березня.

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Укрзалізниця Війна Росії проти України
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