На какие услуги предоставляется жилищная субсидия: разъяснение Минсоцполитики

Законом "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень услуг, на которые предоставляются жилищные субсидии. Время от времени этот перечень меняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Сейчас с помощью жилищных субсидий из бюджетных средств возмещают расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа, а именно:
1) взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также следующих жилищно-коммунальных услуг:
2) взносов за установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета, за абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам, а также затрат на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилищный) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;
3) на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.
Жилищные субсидии на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляются один раз в год и назначаются, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по снабжению тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использует природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления.
Напомним, Министерство социальной политики профинансировало выплаты пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям. Средства выделены за февраль 2022 года.
Согласно закону о государственном бюджете на 2022 год, расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планировалось потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).