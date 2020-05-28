Какие страны возобновляют авиаперелеты: в МИД представили список

В ближайшее время многие страны планируют восстановить авиасообщение, которые было закрыто из-за пандемии коронавируса. Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг и подготовило список стран, которые готовы к возобновлению авиаперелетов.

Об этом сообщили в государственно предприятии по обслуживанию воздушного движения "Украэрорух".

Согласно данным МИД, во время пандемии ряд стран не вводили запрет на авиасообщение. Среди них Беларусь, Великобритания, Иран, Ирландия, Корея, Мексика, Германия, Нидерланды и Чехия (за исключением аэропорта в Праге, он не работает).

До конца мая действуют ограничения на международные полеты в Австрии, Румынии, Азербайджане, Словакии, Греции и Грузии.

В начале июня возобновляет авиасообщение Турция, с 7 июня - Эстони. Не ранее 15 июня будут разрешены перелеты в Болгарии, Индонезии, Исландии, Кипре, Коста-Рике, Люксембурге, Македонии, Португалии, Египте, Израиле.

До конца июня будут закрыты границы Кубы, Таиланда и Молдовы. С июля разрешают полеты Доминиканская Республика и Армения.

Также ряд стран вводили определенные ограничения на въезд или выезд иностранцам, не закрывая полностью авиасообщение: Бельгия, Мальдивы, Норвегия, Япония, США и Хорватия. Дания закрыла сообщение со странами, где сложная эпидемиологическая ситуация. Испания до 22 июня ввела ограничения по цели поездки и категории лиц, которым разрешен въезд.

В некоторых странах разрешена работа отдельных аэропортов:

Италия - Болонья, Милан, Рим и Турин;

Канада - Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто;

Словения - Любляна, Марибор и Порторож.

Кроме этого ограниченное количество рейсов разрешает совершать Финляндия и Китай.

При этом во многих странах на данный момент нет конкретной информации о дате восстановления международных перелетов.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине возобновляют авиасообщение с 15 июня, при этом все прибывшие должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию или обсервацию.

Также сообщалось, что Турция возобновит авиасообщение с Украиной начиная с 1 июля.