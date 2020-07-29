В какие страны украинцы могут полететь на отдых: список

Проверять информацию о въезде нужно до поездки
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны украинцы могут улететь на отдых. В МИУ предупредили, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах.
Об этом Криклий написал в своем Telegram-канале.
Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:
"ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В" Борисполе ", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал Криклий.
Министр призвал перед поездкой обязательно проверить информацию о возможности въезда в страну назначения.
Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, что полноценное восстановление путешествий в Европу возобновится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом, и будет это не раньше осени.
Как писало РБК-Украина, для большинства украинцев внешние границы ЕС остаются закрытыми на неопределенное время.