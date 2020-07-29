В какие страны украинцы могут полететь на отдых: список

Фото: аэропорт "Киев" (facebook.сom airportkiev)

Проверять информацию о въезде нужно до поездки

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, в какие страны украинцы могут улететь на отдых. В МИУ предупредили, что данные по въезду меняются каждый день в зависимости от эпидемиологической ситуации в странах.

Об этом Криклий написал в своем Telegram-канале.

Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:

в Болгарию - при наличии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 72 часов до прибытия;

Турцию, Египет, Албанию - въезд и возвращение без ограничений;

Черногорию - 14-дневная самоизоляция по прибытию в Украину

Хорватию - обязательный отрицательный ПЦР-тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

"ПЦР-тест можно сделать перед вылетом, прямо в аэропорту. В" Борисполе ", Львовском и Одесском аэропортах установлены ПЦР-лаборатории для быстрого прохождения тестирования", - написал Криклий.

Министр призвал перед поездкой обязательно проверить информацию о возможности въезда в страну назначения.

Напомним, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, что полноценное восстановление путешествий в Европу возобновится, когда снизятся показатели заболеваемости коронавирусом, и будет это не раньше осени.

Как писало РБК-Украина, для большинства украинцев внешние границы ЕС остаются закрытыми на неопределенное время.