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До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список

Україна, Середа 29 липня 2020 12:02
До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список
аеропорт "Київ" (facebook.сom airportkiev)
Автор: Юлія Струк

Перевіряти інформацію щодо в'їзду треба до поїздки

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій розповів, до яких країн українці можуть полетіти на відпочинок. У МІУ попередили, що дані щодо в`їзду змінюються кожного дня у залежності від епідеміологічної ситуації у країнах.

Про це Криклій написав у своєму Telegram-каналі.

Перелік країн, куди громадяни України можуть полетіти на відпочинок:

  • до Болгарії - при наявності негативного тесту на COVID-19, зробленого протягом 72 годин до прибуття;
  • Туреччини, Єгипту - в'їзд і повернення без обмежень;
  • Чорногорії - 14-денна самоізоляція по прибуттю в Україну;
  • Хорватії - обов'язковий негативний ПЛР-тест при в'їзді, зроблений протягом останніх 48 годин.


"ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування", - написав Криклій.

Міністр закликав перед поїздкою обов`язково перевірити інформацію щодо можливості в'їзду у країну призначення.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина пояснила, що повноцінне відновлення подорожей до Європи відновиться, коли знизяться показники захворюваності коронавірусом, і буде це не раніше осені.

Як писало РБК-Україна, для більшості українців зовнішні кордони ЄС залишаються закритими на невизначений час.

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