До яких країн українці можуть полетіти на відпочинок: список

Перевіряти інформацію щодо в'їзду треба до поїздки
Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій розповів, до яких країн українці можуть полетіти на відпочинок. У МІУ попередили, що дані щодо в`їзду змінюються кожного дня у залежності від епідеміологічної ситуації у країнах.
Про це Криклій написав у своєму Telegram-каналі.
Перелік країн, куди громадяни України можуть полетіти на відпочинок:
"ПЛР-тест можна зробити перед вильотом, прямо в аеропорту. В "Борисполі", Львівському і Одеському аеропортах встановлені ПЛР-лабораторії для швидкого проходження тестування", - написав Криклій.
Міністр закликав перед поїздкою обов`язково перевірити інформацію щодо можливості в'їзду у країну призначення.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина пояснила, що повноцінне відновлення подорожей до Європи відновиться, коли знизяться показники захворюваності коронавірусом, і буде це не раніше осені.
Як писало РБК-Україна, для більшості українців зовнішні кордони ЄС залишаються закритими на невизначений час.