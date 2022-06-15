Какие продукты в Украине дорожают быстрее всего: данные за последний месяц

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в мае 2022 года. За последний месяц больше всего подорожали рис, гречка и капуста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Госстата.
По данным статистического ведомства, по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3 % до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая - 12,2% до 69,3 гривен за килограмм.
Капуста белокочанная подорожала на 46,5% до 33,3 гривен за килограмм, морковь на 11,5% до 22,3 гривен за килограмм.
Кроме того, рыба мороженая подорожала на 4,5% до 128,7 гривен за килограмм, сало на 2,2% до 120,4 гривен за килограмм.
В то же время яйца подешевели на 21,8% до 19,4 гривен за десяток.
По данным Госстата:
Напомним, по данным Госстата, за 2021 год больше всего подорожали овощи, подсолнечное масло и сахар.
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