Які продукти в Україні дорожчають найшвидше: дані за останній місяць

За даними статистичного відомства, порівняно з квітнем рис подорожчав на 16,3% до 46,6 гривень за кілограм, крупа гречана - 12,2% до 69,3 гривень за кілограм.

Капуста білокачанна подорожчала на 46,5% до 33,3 гривень за кілограм, морква на 11,5% до 22,3 гривень за кілограм.

Крім того, риба морожена подорожчала на 4,5% до 128,7 гривень за кілограм, сало на 2,2% до 120,4 гривень за кілограм.

Водночас яйця подешевшали на 21,8% до 19,4 гривень за десяток.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату: