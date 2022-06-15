Які продукти в Україні дорожчають найшвидше: дані за останній місяць

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в травні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали рис, гречка і капуста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.
За даними статистичного відомства, порівняно з квітнем рис подорожчав на 16,3% до 46,6 гривень за кілограм, крупа гречана - 12,2% до 69,3 гривень за кілограм.
Капуста білокачанна подорожчала на 46,5% до 33,3 гривень за кілограм, морква на 11,5% до 22,3 гривень за кілограм.
Крім того, риба морожена подорожчала на 4,5% до 128,7 гривень за кілограм, сало на 2,2% до 120,4 гривень за кілограм.
Водночас яйця подешевшали на 21,8% до 19,4 гривень за десяток.
За даними Держстату:
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.
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