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Які продукти в Україні дорожчають найшвидше: дані за останній місяць

Фото: найбільше в травні подорожчали рис, гречка і капуста (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в травні 2022 року. За останній місяць найбільше подорожчали рис, гречка і капуста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, порівняно з квітнем рис подорожчав на 16,3% до 46,6 гривень за кілограм, крупа гречана - 12,2% до 69,3 гривень за кілограм.

Капуста білокачанна подорожчала на 46,5% до 33,3 гривень за кілограм, морква на 11,5% до 22,3 гривень за кілограм.

Крім того, риба морожена подорожчала на 4,5% до 128,7 гривень за кілограм, сало на 2,2% до 120,4 гривень за кілограм.

Водночас яйця подешевшали на 21,8% до 19,4 гривень за десяток.

Алкоголь і сигарети

За даними Держстату:

  • сигарети преміум-класу подорожчали на 1,5% до 74,4 гривень за пачку,
  • горілка - на 7,4% до 112,9 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • вина столові українських марок-на 6,2% до 83,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво - на 8,4% до 24,7 гривень за пляшку 0,5 літра.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2021 рік найбільше подорожчали овочі, соняшникова олія і цукор.

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Ціни на продуктиДержавна служба статистики