Какие партии могут пройти в Раду: свежий рейтинг

Если бы в конце июня в Украине проходили досрочные выборы в Верховную раду, 5%-ный барьер преодолели бы четыре партии. По сравнению с концом апреля уровень поддержки политсил несколько изменился.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия "Слуга народа" (за нее готовы отдать свой голос 30,3% тех, кто примет участие в выборах и определился, за какую партию будет голосовать). В конце апреля за эту политисилу планировали голосовать 41,5% избирателей.

Также планируют голосовать:

за "Оппозиционную платформу - За життя" - 21,8% (в конце апреля 14,2%),

за "Европейскую солидарность" - 15,7% (в конце апреля -13,9%),

за "Батькивщину" - 8,5% (в конце апреля - 7,0%).

Исследование проведено Центром Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Было опрошено 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в конце апреля за партию "Слуга народа" проголосовали бы 41,5% граждан.

Отметим, по данным опроса КМИС, проведенного в конце мая - начале июня, поддержка "Слуги народа" составляла 28%.