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Какие отделения “Нова Пошта” сейчас работают в Украине

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Суббота 05 марта 2022 11:16
Какие отделения “Нова Пошта” сейчас работают в Украине Какие отделения “Нова Пошта” сейчас работают в Украине
Автор: Сергей Сурепин

В Украине продолжают работать отделения компании “Нова Пошта”. Отделения доступны там, где это возможно и безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту НП.

На карте вы сможете посмотреть, в каких городах продолжают работать отделений “Нова Пошта” на доставку. На карте отмечены отделения, которые продолжают работу.

Некоторые отделения в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Запорожье работают с 8:00 до 18:00. Отделения в других региональных и районных центрах работают на отправку и выдачу в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу - с 9:00 до 18:00, а в воскресенье - выходной.

График работы отделений меняется, поэтому следить за актуальной информацией следует на карте. Также в отделениях НП можно снять наличные с карты.

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