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Які відділення "Нова Пошта" зараз працюють в Україні

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Субота 05 березня 2022 11:16
Які відділення "Нова Пошта" зараз працюють в Україні Які відділення" Нова Пошта " зараз працюють в Україні
Автор: Сергій Сурепін

В Україні продовжують працювати відділення компанії "Нова Пошта". Відділення доступні там, де це можливо і безпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту НП.

На карті ви зможете подивитися, в яких містах продовжують працювати відділень "Нова Пошта" на доставку. На карті відзначені відділення, які продовжують роботу.

Деякі відділення в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Запоріжжі працюють з 8:00 до 18:00. Відділення в інших регіональних і районних центрах працюють на відправку і видачу в будні дні з 9:00 до 17:00, в суботу - з 9:00 до 18:00, а в неділю - вихідний.

Графік роботи відділень змінюється, тому стежити за актуальною інформацією слід на карті. Також у відділеннях НП можна зняти готівку з картки.

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