Какие мансардные окна выбрать? Гид для покупателя

Мансардное окно – это сложный и дорогой продукт. Может стать как источником проблем в виде конденсата и промерзания, так и превратить чердак в уютную, светлую и теплую комнату. В этой статье разберем как выбрать мансардные окна, но помните, что «кривой» монтаж убьёт даже лучшее в мире окно.

Стеклопакет и энергоэффективность

Ключевым критерием качества является коэффициент теплопроводности U - (Вт/м2*С). Существует показатель для стеклопакета и для готового окна. Показатель теплопроводности окна всегда хуже, чем отдельно у стеклопакета, ведь основные теплопотери идут через створку окна и раму. Сам коэффициент обозначает сколько энергии пройдет через 1 м2 при разнице температур в один градус, чем показатель меньше, тем лучше.

Показатель U для мансардных окон не должен быть хуже - 1,1 Вт/м2*С, лучший коэффициент у трехкамерных стеклопакетов, заполненных криптоном – 0,3 Вт/м2*С.

Для выбора стеклопакета необходимо знать, что в обычных окнах двухкамерный стеклопакет — это минимальная необходимость, а качественную теплоизоляцию можно ожидать только от трехкамерных. В окнах для мансарды часто достаточно однокамерного стеклопакета и вот почему:

Пространство между стеклами заполнено инертным газом – аргоном или криптоном (криптон в премиум классе). Из-за разницы в физических свойствах воздуха и газа возникает эффект теплового преломления и теплоизоляционные свойства растут в разы. Дистанционная рамка между стеклами и наполнитель-адсорбентом гораздо лучшего качества и выше класс герметичности. Часто на стекле есть специальное покрытие, которое отражает излучение инфракрасного диапазона (низкоэмиссионный стеклопакет). Зимой отбивает тепло обратно в комнату, летом отражает часть лучистой энергии на улицу, и комната меньше нагревается.

Можно купить окно для мансарды и с двух и трехкамерным стеклопакетом показатели энергоэффективности у них еще выше, и если позволяет бюджет, то лучше взять максимальную комплектацию.

Среди важных критериев стеклопакета необходимо учитывать следующие:

Класс прочности – всего 5 классов. Стандарт это 3-й – стекло выдерживает падение груза массой 50 кг с высоты 45 см, 5-й класс 50 кг – с высоты 90 см; Количество камер и показатель теплопроводности – уже разобрали выше; Тип внутреннего стекла – обычное или триплекс (триплекс двойное внутреннее стекло, склеенное полиэфирной пленкой, не дает осколков даже если разбить, но и разбить его сложно, триплекс прочнее обычного стекла); Низкоэмиссионный или стандартный стеклопакет (низкоэмиссионный только окна премиум класса).

Для более качественного энергосбережения необходим дополнительный блок утепления вокруг рамы окна. Лучшее решение в этой области у мансардных окон Roto (Германия) у них есть фирменный WD блок, который дает +15% к энергоэффективности, за счет того, что перекрывает по периметру все возможные мостики промерзания. Дополнительная изоляция есть и у других брендов: Velux блок теплогидроизоляции BDX 2000, Fakro – специальный оклад "Thermo".

Размеры мансардных окон

Ширина мансардного окна должна быть на 5-7 см меньше расстояния между стропилами. Межстропильное расстояние чаще всего 600-800 мм, поэтому самые популярные окна шириной 55-78 см, а по высоте 98-120 см. Выбирать мансардные окна так чтобы они вписывались между стропил не жесткое правило. Можно вписать любое окно, для этого обрезается одна стропильная нога и делается обходная коробка, в которую его устанавливаю. Такой способ сложнее и дороже.

Рекомендованная площадь остекления 1:10 – это значит на 10 метров жилой площади должно быть не меньше 1 м2 остекления. Для равномерного освещения жилой мансарды нужно несколько окон, по факту одно-два.

Тип открывания

Существуют три основных типа открывания створки мансардного окна и два варианта размещения рукояти.

Центрально-поворотная ось открывания – самый простой и распространенный вариант. Рукоять открывания может быть сверху или снизу. Выбирайте верхнее расположение если окно размещено относительно низко и под ним стоит стол или диван. Если окно расположено выше удобнее нижняя рукоять. При всей простоте и доступной цене есть у этого варианта существенный недостаток – верхний край створки оказывается внутри помещения и его можно задеть головой, да и сама створка загораживает проем подойти и выглянуть в окно не удобно. Приподнятая на 3/4 ось открывания решает проблему края створки в окне и увеличивает свободный просвет. Здесь только один вариант расположения рукояти – нижний. Для тех, кто не терпит компромиссов есть комбинированная ось открывания, здесь створка отклоняется вверх и совсем не загораживает проем. Это идеальный вариант для размещения на средней высоте от пола. Подошел, открыл, любуешься закатом, ничего не мешает, свежий воздух и ветерок.

Еще существуют мансардные люки где створка откидывается на бок, но это чаще для нежилых помещений и для выхода на крышу. Окна-балконы, которые образуют микробалкончик с перилами только набирают популярность, но уже доступны в продаже.