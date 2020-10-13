Які мансардні вікна вибрати? Гід для покупців

Мансардне вікно - це складний і дорогий продукт. Може стати як джерелом проблем у вигляді конденсату і промерзання, так і перетворити горище в затишну, світлу і теплу кімнату. У цій статті розберемо як вибрати мансардні вікна, але пам'ятайте, що «кривий» монтаж вб'є навіть краще в світі вікно.

Склопакет та енергоефективність

Ключовим критерієм якості є коефіцієнт теплопровідності U - (Вт / м2 * С). Існує показник для склопакета і для готового вікна. Показник теплопровідності вікна завжди гірше, ніж окремо у склопакета, адже основні тепловтрати йдуть через стулку і раму вікна. Сам коефіцієнт позначає скільки енергії пройде через 1 м2 при різниці температур в один градус, чим показник менше, тим краще.

Показник U для мансардних вікон не повинен бути гірше - 1,1 Вт / м2 * С, найкращий коефіцієнт у трикамерних склопакетів, заповнених криптоном - 0,3 Вт / м2 * С.

Для вибору склопакета необхідно знати, що в звичайних вікнах двокамерний склопакет - це мінімальна потреба, а якісну теплоізоляцію можна очікувати тільки від трикамерних. У вікнах для мансарди часто досить однокамерного склопакета і ось чому:

Простір між листами скла заповнений інертним газом - аргоном або криптоном (криптон в преміум класі). Через різницю в фізичних властивостях повітря і газу виникає ефект теплового заломлення і теплоізоляційні властивості зростають в рази. Дистанційна рамка між склом і наповнювач-адсорбентом набагато кращої якості і вище клас герметичності. Часто на склі є спеціальне покриття, яке відбиває випромінювання інфрачервоного діапазону (низькоемісійним склопакет). Взимку відбиває тепло назад в кімнату, влітку відбиває частину променевої енергії на вулицю, і кімната менше нагрівається.

Можна купити вікно для мансарди і з двох і трикамерним склопакетом показники енергоефективності у них ще вищі, і якщо дозволяє бюджет, то краще взяти максимальну комплектацію.

Серед важливих критеріїв склопакета необхідно враховувати наступні:

Клас міцності - всього 5 класів. Стандарт це 3-й - скло витримує падіння вантажу масою 50 кг з висоти 45 см, 5-й клас 50 кг - з висоти 90 см; Кількість камер і показник теплопровідності - вже розібрали вище; Тип внутрішнього скла - звичайне або триплекс (триплекс подвійне внутрішнє скло, склеєне поліефірною плівкою, не дає осколків навіть якщо розбити, але і розбити його складно, триплекс міцніший за звичайне скло);

Низькоемісійні або стандартний склопакет (низькоемісійним тільки вікна преміум класу).

Для більш якісного енергозбереження необхідний додатковий блок утеплення навколо рами вікна. Краще рішення в цій галузі у мансардних вікон Roto (Німеччина) у них є фірмовий WD блок, який дає + 15% до енергоефективності, за рахунок того, що перекриває по периметру всіх можливих містки промерзання. Додаткова ізоляція є і у інших брендів: Velux блок теплогідроізоляції BDX 2000, Fakro - спеціальний оклад "Thermo".

Розміри мансардних вікон

Ширина мансардного вікна повинна бути на 5-7 см менше відстані між кроквами. Крок між кроквами найчастіше 600-800 мм, тому найпопулярніші вікна шириною 55-78 см, а по висоті 98-120 см. Вибирати мансардні вікна так щоб вони вписувалися між крокв не жорстке правило. Можна вписати будь-яке вікно, для цього обрізається одна кроквяна нога і робиться обхідна коробка, в яку його встановлюють. Такий спосіб складніший і більш дорогий.

Рекомендована площа скління 1:10 - це значить на 10 метрів житлової площі має бути не менше 1 м2 скління. Для рівномірного освітлення житлової мансарди потрібно кілька вікон, за фактом одне-два.

Тип відкривання

Існують три основні типи відкривання стулки мансардного вікна і два варіанти розміщення рукояті.

Центрально-поворотна вісь відкриття - найпростіший і найпоширеніший варіант. Рукоять відкривання може бути зверху чи знизу. Вибирайте верхнє розташування якщо вікно розміщене низько і під ним стоїть стіл або диван. Якщо вікно розташоване вище зручніше нижня рукоять. При всій простоті і доступній ціні є у цього варіанту істотний недолік - верхній край стулки опиняється всередині приміщення і його можна зачепити головою, та й сама стулка загороджує отвір підійти і виглянути у вікно не зручно. Піднята на 3/4 вісь відкриття вирішує проблему краю стулки у вікні і збільшує вільний просвіт. Тут тільки один варіант розташування рукояті - нижній. Для тих, хто не терпить компромісів є комбінована вісь відкриття, тут стулка відхиляється вгору і зовсім не загороджує отвір. Це ідеальний варіант для розміщення на середній висоті від підлоги. Підійшов, відчинив, милуєшся небом, нічого не заважає, свіже повітря і вітерець.

Ще існують мансардні люки де стулка відкидається на бік, але це частіше для нежитлових приміщень і для виходу на дах. Вікна-балкони, які утворюють мікробалкончік з перилами тільки набирають популярність, але вже доступні у продажу.