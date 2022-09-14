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Какие "Байрактары" будут выпускать в Украине: ответ СЕО компании

Новина українською →
Киев, Среда 14 сентября 2022 23:03
Какие "Байрактары" будут выпускать в Украине: ответ СЕО компании Фото: стало известно, какие "Байрактары" будут выпускать в Украине (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

На новом украинском заводе компании Baykar будут производиться три модели беспилотников. Также рядом с предприятием будет создано конструкторского бюро.

Об этом заявил СЕО Baykar Халук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

​На заводе в Украине планируется создавать не только массовый Bayraktar TB2 и стратегический беспилотник Bayraktar Akıncı, но и новую модель беспилотного истребителя — Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем.

"Также мы планируем развивать на этом предприятии нашу научно-исследовательскую деятельность, и конечно большая часть персонала, занятого этими разработками, также будет из Украины", - отметил глава компании.

По его словам, БПЛА будут выпускаться с опорой на украинские технологии, в том числе оснащенные двигателями украинской разработки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине намерены построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.

Кроме того, в сети показали, как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине. Общая площадь центра в Украине составит более 30 тысяч квадратных метров.

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