Какие "Байрактары" будут выпускать в Украине: ответ СЕО компании
На новом украинском заводе компании Baykar будут производиться три модели беспилотников. Также рядом с предприятием будет создано конструкторского бюро.
Об этом заявил СЕО Baykar Халук Байрактар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.
На заводе в Украине планируется создавать не только массовый Bayraktar TB2 и стратегический беспилотник Bayraktar Akıncı, но и новую модель беспилотного истребителя — Bayraktar Kizilelma с реактивным двигателем.
"Также мы планируем развивать на этом предприятии нашу научно-исследовательскую деятельность, и конечно большая часть персонала, занятого этими разработками, также будет из Украины", - отметил глава компании.
По его словам, БПЛА будут выпускаться с опорой на украинские технологии, в том числе оснащенные двигателями украинской разработки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине намерены построить завод по выпуску ударных БПЛА "Байрактар" уже в конце 2023 года.
Кроме того, в сети показали, как будет выглядеть завод "Байрактаров" в Украине. Общая площадь центра в Украине составит более 30 тысяч квадратных метров.
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