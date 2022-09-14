Які "Байрактари" випускатимуть в Україні: відповідь СЕО компанії
На новому українському заводі компанії Baykar будуть вироблятися три моделі безпілотників. Також поруч з підприємством буде створено конструкторське бюро.
Про це заявив СЕО Baykar Халук Байрактар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.
На заводі в Україні планується створювати не тільки масовий Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник Bayraktar Akıncı, але і нову модель безпілотного винищувача — Bayraktar Kizilelma з реактивним двигуном.
"Також ми плануємо розвивати на цьому підприємстві нашу науково-дослідну діяльність, і звичайно велика частина персоналу, зайнятого цими розробками, також буде з України", - зазначив глава компанії.
За його словами, БПЛА будуть випускатися з опорою на українські технології, в тому числі оснащені двигунами української розробки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні мають намір побудувати завод з випуску ударних БПЛА "Байрактар" вже наприкінці 2023 року.
Крім того, в мережі показали, як виглядатиме завод "Байрактарів" в Україні. Загальна площа центру в Україні складе понад 30 тисяч квадратних метрів.
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