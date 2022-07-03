UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: в правительстве объяснили

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство разрешило ввозить в Украину некоторые виды транспорта без уплаты налогов. Речь идет об электромобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Lb.ua.

По его словам, власть стимулирует украинцев покупать электротранспорт, поскольку это значительно экологичнее и бюджетнее, особенно в условиях войны.

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили - это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - объяснил премьер.

Шмыгаль напомнил, что автомобили для фронта также не нужно облагать налогом. Они ввозятся в страну как гуманитарная помощь.

"Если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит обложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и было раньше", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что с 1 июля в Украине вернулись ранее отмененные пошлины на автомобили, ввезенные из-за границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НалогиДенис ШмыгальПравительство