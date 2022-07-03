Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: в правительстве объяснили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Lb.ua .

По его словам, власть стимулирует украинцев покупать электротранспорт, поскольку это значительно экологичнее и бюджетнее, особенно в условиях войны.

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили - это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - объяснил премьер.

Шмыгаль напомнил, что автомобили для фронта также не нужно облагать налогом. Они ввозятся в страну как гуманитарная помощь.

"Если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит обложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и было раньше", - подчеркнул глава правительства.