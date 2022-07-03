ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: в правительстве объяснили

Новина українською →
Киев, Воскресенье 03 июля 2022 16:42
Какие автомобили украинцы могут ввозить без пошлины: в правительстве объяснили Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство разрешило ввозить в Украину некоторые виды транспорта без уплаты налогов. Речь идет об электромобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в интервью Lb.ua.

По его словам, власть стимулирует украинцев покупать электротранспорт, поскольку это значительно экологичнее и бюджетнее, особенно в условиях войны.

"Мы сталкивались уже с топливным кризисом после того, как россияне разбивали наши хранилища, наши нефтеперерабатывающие предприятия, даже автозаправочные станции. Поэтому электромобили - это приоритет, и мы политически даем такой сигнал и формируем возможность", - объяснил премьер.

Шмыгаль напомнил, что автомобили для фронта также не нужно облагать налогом. Они ввозятся в страну как гуманитарная помощь.

"Если для фронта мы везем дизельный или бензин-автомобиль, он также не подлежит обложению ни НДС, ни пошлиной. Он заезжает как гуманитарка. Поэтому все возможности для фронта у нас открыты, как и было раньше", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, что с 1 июля в Украине вернулись ранее отмененные пошлины на автомобили, ввезенные из-за границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Налоги Денис Шмыгаль Правительство
NEWS
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта