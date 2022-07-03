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Які автомобілі українці можуть ввозити без мита: в уряді пояснили

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Київ, Неділя 03 липня 2022 16:42
Які автомобілі українці можуть ввозити без мита: в уряді пояснили Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд дозволив ввозити в Україну деякі види транспорту без сплати податків. Мова йде про електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в інтерв'ю Lb.ua.

За його словами, влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це значно екологічніше та бюджетніше, особливо в умовах війни.

"Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі - це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість", - пояснив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що автомобілі для фронту також не потрібно оподатковувати. Вони ввозяться в країну як гуманітарна допомога.

"Якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше", - підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, що з 1 липня в Україні повернулися раніше скасовані мита на автомобілі, завезені з-за кордону.

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