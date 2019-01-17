Какая погода будет в Крещенский вечер: прогноз на 18 января

Фото: Киев (facebook.com vechirkanova)

Вечер 18 января православные верующие называют Крещенским

В Украине в пятницу, 18 января, на большей части территории ожидается потепление. В западных и северных областях будет идти снег с дождем, а в столице на дорогах будет гололедица. Об этом сообщается на сайте Погода УНИАН.

По информации синоптиков, жителей восточных областей осадки не потревожат. В этих регионах температура воздуха в ночное время составит до -1 градусв, а днем будет до +3 градусов.

На Юге прогнозируется небольшая облачность. Столбики термометров ночью покажут минимум -3 градуса, в дневное время потеплеет до +8 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay)

В западных областях ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха ночью до -9 градусов, а днем столбик термометра взлетит до +10 градусов.

На Севере тоже стоит ждать мокрого снега. Ночью воздух промерзнет до -7 градусов, в днем прогреется до +4 градусов.

В центральных областях осадки не прогнозируются. В течение суток температура воздуха будет аналогичной северных регионам: -7... +4 градусов.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, что вечер 18 января в народе называют Крещенским. Считается, что если в этот день будет полная луна, то стоит ждать большого разлива и "большой воды". Также бытует поверье, что если в этот день будет метель, то она появится и на Масленицу; а если с юга подует ветер, значит - ждите грозовое лето.

Как сообщалось ранее, народный синоптик Наталка Диденко отметила, что пятница станет самой теплой за последние дни и предупредила, что в субботу начнется похолодание практически во всех областях Украины.

В то же время Диденко сказала, что в ближайшую неделю украинцев ожидают не только холода, но и приятное потепление.

Напомним, недавно синоптик сообщила прогноз погоды на Крещение для жителей столицы, которые захотят нырнуть в прорубь.

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Видео: РБК-Украина