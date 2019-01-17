Приготовьтесь: синоптик сообщила, когда наступит существенное похолодание

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптик предупредила, что морозы придут надолго

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какие погодные условия в Украине ожидаются в пятницу, 18 января. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко рассказала, что пятница станет самой теплой за последние дни и предупредила, что в субботу начнется похолодание практически во всех областях Украины. Она отметила, что температура местами будет достигать +4 +7 градусов.

"Завтрашняя пятница будет самой теплой перед грядущим похолоданием. Все выходите греться. 18 января в течении дня температура воздуха повсеместно +1 +5 градусов, на юге +4 +7 градусов. Разве что в Сумской и Харьковской областях местами 0 -2 мороза. Конечно, ночью и вечером будет прохладнее, -1 -2 градуса, на западе все равно ближайшей ночью 0 +2 градуса. Все же зима", - рассказала синоптик.

Она сообщила, что мокрый снег и снег будет идти в западных областях, а в большинстве регионов в пятницу будет сухо.

"Мокрый снег и снег будет идти в западных областях (на западе даже возможен дождь), незначительные осадки – на востоке, а вечером и на севере Украины. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая погода", - рассказала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице 18 января, по ее словам, будет без осадков, а днем – плюсовая температура воздуха.

"В Киеве завтра - без существенных осадков, разве что вечером возможен мокрый снег. Ближайшей ночью в столице 0-2 градуса мороза, завтра днем ​​будет теплая погода, + 1 + 4 градуса", - написала синоптик.

Она предупредила, что на Крещение в Украине начнутся морозы и дала советы о том, как подготовиться к значительному похолоданию.

"На Крещение начнется похолодание. Везде воцарятся морозы, кроме Крыма и Приазовья. Но и туда постепенно дойдут "минусы". Поэтому завтра хорошо грейтесь, потому что морозный период, по прогнозам, заходит надолго. Подготовьте двойные-тройные слои одежды, подходящую обувь, если есть акция - купите еще один обогреватель, вдруг кому надо, носки в орнаментах толстенные, подаренные на праздники и которые порой лежат годами в комоде, как раз пригодятся, купите термобелье, сделайте запас антифриза, отставьте от холодных окон нежные цветы", - порекомендовала Наталка Диденко.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила украинцев о сильном понижении температуры воздуха.

А также рассказывали о том, что синоптики рассказали о том, какая погода будет в ближайшие несколько дней.