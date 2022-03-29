"Как они потом найдут своих родных?". Оккупанты вывезли в РФ уже более 2000 детей, - Зеленский

"Нет такого преступления против людей и человечности, которое бы не совершили оккупанты. Они депортируют наших людей на территорию России, силой, насилуют женщин, несовершеннолетних девушек, занимаются мародерством, они вывезли в РФ уже более двух тысяч детей и мы не знаем где они, мы не имеем даже полного перечня этих детей, есть ли у них семьи, как они потом найдут своих родных", - заявил президент.

Также Зеленский призвал ЕС немедленно отреагировать на военные преступления России, поскольку оккупант продолжает раскалывать союз изнутри.

"Уровень зла, который принесли на нашу землю, нормальному человеку было бы просто невозможно представить, я призываю вас ...Не может быть в Европе филиалов РФ, которые раскалывают ЕС изнутри", - добавил президент.