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"Як вони потім знайдуть свої рідних?". Окупанти вивезли в РФ вже більше 2000 дітей, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, з початку повномасштабного вторгнення на територію України - викрали більше 2 тисяч дітей. Загарбники продовжують знущатися над цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телемарафон UAразом.

"Немає такого злочину проти людей і людяності, який би не скоїли окупанти. Вони депортують наших людей на територію Росії, силою, гвалтують жінок, неповнолітніх дівчат, займаються мародерством, вони вивезли в РФ вже більше двох тисяч дітей і ми не знаємо де вони, ми не маємо навіть повного переліку цих дітей, чи є у них родини, як вони потім знайдуть свої рідних", - заявив президент.

Також Зеленський закликав ЄС негайно відреагувати на військові злочини Росії, оскільки окупант продовжує розколювати союз зсередини.

"Рівень зла, який принесли на нашу землю, нормальній людині було б просто неможливо уявити, я закликаю вас ...Не може бути у Європі філіалів РФ, які розколюють ЄС зсередини", - додав президент.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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УкраїнаВолодимир Зеленський