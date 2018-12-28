В Каире взорвали туристический автобус

Фото (twitter.com almonitor)

В результате происшествия погибли два человека

В районе пирамид Гизы в Каире неизвестные подорвали туристический автобус. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Sky news Аrabia.

По информации телеканала, есть погибшие и пострадавшие. В результате теракта погибли двое туристов из Вьетнама, еще десять человек пострадали.

По данным МВД страны, "неизвестные бросили самодельное взрывное устройство в автобус на одной из трасс недалеко от пирамид Гизы".

Напомним, восемь человек погибли, еще четверо получили травмы в результате ДТП в Египте. Авария произошла на севере страны на автотрассе, соединяющей Каир и Александрию. По не установленным причинам, на высотной эстакаде перед въездом в город Даманхур произошло столкновение микроавтобуса с грузовым автомобилем с прицепом. В момент аварии прицеп упал на микроавтобус с людьми.

Ранее сообщалось, что в Египте десять человек погибли и 25 пострадали в результате аварии на трассе Мерса-Матрух - Александрия.

В Александрии 24 марта взорвалась бомба, заложенная под автомобиль. В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Кроме этого, ранения получили четверо полицейских. Взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.