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В Египте взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и раненые

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 17:58
Фото: взрыв в Египте (twitter.com/daliaAO)
Фото: взрыв в Египте (twitter.com/daliaAO)

В результате взрыва погибли два человека

В Александрии (Египет) в субботу, 24 марта, взорвалась бомба, заложенная под автомобиль, в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Об сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство MENA.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили четверо полицейских, взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

По словам свидетелей происшествия, полиция и военнослужащие создали периметр вокруг места взрыва.  Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в конце июля на Северном Синае (Египет) возле военного контрольно-пропускного пункта взорвалась машина, в результате чего погибли 7 гражданских лиц, в том числе - двое детей. 

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Теги публикации: Египет, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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