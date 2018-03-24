В Египте взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и раненые

В результате взрыва погибли два человека

В Александрии (Египет) в субботу, 24 марта, взорвалась бомба, заложенная под автомобиль, в результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, из них один полицейский. Об сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство MENA.

Сообщается, что в результате взрыва ранения получили четверо полицейских, взрыв был направлен против руководителя службы безопасности города.

По словам свидетелей происшествия, полиция и военнослужащие создали периметр вокруг места взрыва. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в конце июля на Северном Синае (Египет) возле военного контрольно-пропускного пункта взорвалась машина, в результате чего погибли 7 гражданских лиц, в том числе - двое детей.