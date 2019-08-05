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У Каїрі стався вибух біля інституту раку, 17 загиблих

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 05:40
У Каїрі стався вибух біля інституту раку, 17 загиблих
Фото: вибух у Каїрі (EPA-EFE/MOHAMED HOSSAM)

У центрі Каїра вибухнув автомобіль, який врізався в три інших авто

У центрі столиці Єгипту - Каїрі загинули щонайменше сімнадцять осіб, ще 32 отримали поранення. Про це передає РБК-Україна з посиланням на El Arabiya.

Наголошується, вибух стався біля Національного інституту раку в понеділок, 5 серпня. Як повідомили в міністерстві внутрішніх справ Єгипту, автомобіль зіткнувся з трьома іншими автомобілями, що призвело до вибуху. Прокурор Єгипту розслідує причину інциденту.

Національний інститут онкології знаходиться в районі Ель-Маніал і виходить прямо на Ніл, район з високою щільністю руху.

За даними Міністерства охорони здоров'я, вибух також завдав шкоди об'єктам всередині інституту. Інститут евакуйований, а пацієнти переведені в лікарню Аль-Муніра.

Нагадаємо, в липні в Каїрі зіткнулися два мікроавтобуси, в результаті аварії загинули 14 осіб. Також постраждали 10 осіб. Причини ДТП невідомі.

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