У Каїрі обрушився 10-поверховий житловий будинок, загинули вісім осіб
У суботу вночі, 27 березня, в столиці Єгипту Каїрі стався обвал 10-поверхового житлового будинку. В результаті події щонайменше вісім осіб загинули, ще 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Al-Ahram.
Всіх постраждалих доставили до лікарні Аль-Салам.
На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові. Також зараз ведуться пошукові роботи, оскільки під завалами будинку можуть знаходитися люди.
كارثة جديدة في محافظة #السويس .. انهيار عقار على رؤوس قاطنيه والنجدة تحاول انتشال الجثث#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/yv3GVJfiXE— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 27, 2021
Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль дав завдання сформувати Інженерний комітет для визначення збитку від обвалу. Однак спочатку проведе перевірку прокуратура.
Про причини інциденту поки не повідомляють.
اللقطات الأولى من موقع انهيار #عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/ivIwDVlqbg— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 27, 2021
الحماية المدنية تباشر رفع أنقاض عقار #جسر_السويس بمنطقة عمر ابن الخطاب المكون من 10 أدوار#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/kONqWEpcRW— القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2021
Нагадаємо, вчора в єгипетській провінції Сохаг зіткнулися два пасажирських потяги, в результаті загинули як мінімум 32 людини, ще кілька десятків постраждали. За даними місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався в інший ззаду. При зіткненні три пасажирських вагони зійшли з рейок.
Пізніше стало відомо, що потяг, який прямував з Луксору в Олександрію, здійснив різку зупинку після того, як хтось смикнув стоп-кран. Потім в нього ззаду на великій швидкості врізався інший склад.