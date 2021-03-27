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У Каїрі обрушився 10-поверховий житловий будинок, загинули вісім осіб

Новость на русском → Каїр, Субота 27 березня 2021 12:25
У Каїрі обрушився 10-поверховий житловий будинок, загинули вісім осіб Фото: обвалення будинку в Каїрі (twitter.com/kwt0nline)
Автор: РБК-Україна

У суботу вночі, 27 березня, в столиці Єгипту Каїрі стався обвал 10-поверхового житлового будинку. В результаті події щонайменше вісім осіб загинули, ще 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Al-Ahram.

Всіх постраждалих доставили до лікарні Аль-Салам.

На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові. Також зараз ведуться пошукові роботи, оскільки під завалами будинку можуть знаходитися люди.

Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль дав завдання сформувати Інженерний комітет для визначення збитку від обвалу. Однак спочатку проведе перевірку прокуратура.

Про причини інциденту поки не повідомляють.

Нагадаємо, вчора в єгипетській провінції Сохаг зіткнулися два пасажирських потяги, в результаті загинули як мінімум 32 людини, ще кілька десятків постраждали. За даними місцевих ЗМІ, один з поїздів врізався в інший ззаду. При зіткненні три пасажирських вагони зійшли з рейок.

Пізніше стало відомо, що потяг, який прямував з Луксору в Олександрію, здійснив різку зупинку після того, як хтось смикнув стоп-кран. Потім в нього ззаду на великій швидкості врізався інший склад.

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