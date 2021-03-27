У Каїрі обрушився 10-поверховий житловий будинок, загинули вісім осіб

У суботу вночі, 27 березня, в столиці Єгипту Каїрі стався обвал 10-поверхового житлового будинку. В результаті події щонайменше вісім осіб загинули, ще 29 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Al-Ahram .

Всіх постраждалих доставили до лікарні Аль-Салам.

На місці події зараз працюють бригади швидкої допомоги, співробітники правоохоронних органів, військові. Також зараз ведуться пошукові роботи, оскільки під завалами будинку можуть знаходитися люди.

كارثة جديدة في محافظة #السويس .. انهيار عقار على رؤوس قاطنيه والنجدة تحاول انتشال الجثث#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/yv3GVJfiXE — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 27, 2021

Губернатор Каїра генерал-майор Халед Абдель Аль дав завдання сформувати Інженерний комітет для визначення збитку від обвалу. Однак спочатку проведе перевірку прокуратура.

Про причини інциденту поки не повідомляють.