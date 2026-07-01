У КАІ відкрили школу конструювання дронів AVIA Lab (фото)
У Національному університеті "Київський авіаційний інститут" у співпраці з українським виробником БпЛА НВП "Атлон Авіа" запрацювала Лабораторія авіамоделювання - AVIA Lab.
Про РБК-Україна повідомили у прес-службі НВП "Атлон Авіа".
AVIA Lab має 5 просторих аудиторій: композитна кімната, механічна зона, лекційна аудиторія, аудиторія для збирання та аудиторія для школярів.
У новому просторі студенти виконують завдання на сучасному виробничому обладнанні – лазерному гравіювальному верстаті, фрезерному верстаті із числовим програмним керуванням, вакуумному термоформувальному верстаті. Та згодом зможуть збирати моделі безпілотників.
"Для нас важливо те, що бізнес, який займається розробками в галузі авіації та оборонних технологій, інвестує в університети. Якщо ми говоримо саме про лабораторії для профорієнтації з авіаційної тематики, для залучення до інженерної діяльності молоді – це перша така лабораторія", - зазначив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий під час відкриття.
Зазначається, що AVIA Lab розпочала роботу у тестовому форматі з жовтня 2025 року. За цей час два навчальних потоки вже об’єднали понад 120 студентів.
За словами керівника AVIA Lab Сергія Дуленка, головне досягення за цей рік – це формування ядра колективу, студентів та ліцеїстів, які регулярно ходять сюди, які тягнуть за собою інших.
Наступний етап розвитку – це наукові дослідження в лабораторії, які будуть пов’язані з авіацією та авіабудуванням.
Цінною для присутніх стала промова професорки математики НУ "КАІ", доньки видатного авіаконструктора Олега Антонова – Анни Олегівни Антонової. Вона зазначила, що головне в роботі авіамоделювання — це мати результат, хоч би це був для початку паперовий літак, і лабораторія - прекрасне місце для створення.
Раніше ми писали, що Компанія BlueBird Tech розробила новий детектор дронів під назвою "Чуйка 4.0", оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні.
Також повідомлялось, що в Україні створили унікальну ракету DART, яку запускають безпосередньо зі стратосферних аеростатів. Головною особливістю розробки стала її повна стійкість до ворожих засобів радіоелектронної боротьби.