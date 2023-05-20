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В Каховці росіяни залякують населення, змушуючи отримувати паспорти РФ, - Генштаб

Фото: в Каховці відбувається примусова паспортизація (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, росіяни проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою мобілізацією та відчуженням майна. Зокрема, окупанти здійснюють поквартирні та побудинкові обходи, проводять перепис населення та здійснюють психологічний тиск, примушуючи до паспортизації.

"Також ворог погрожує українським громадянам, які відмовились від отримання російського паспорта, примусовим виселенням із власних осель та відключенням від електроенергії", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що станом на 16 травня до окремих населених пунктів Каховського району Херсонської області прибула жива сила противника.

А мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти продовжують тероризувати населення тимчасово окупованих територій Запорізької області паспортизацією.

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Херсонська областьГенштаб ВСУ