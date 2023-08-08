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У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ. У Міноборони попередили про провокацію

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Україна, Вівторок 08 серпня 2023 12:44
У Каховці окупанти заявили про "відведення" військ. У Міноборони попередили про провокацію Фото: у Каховці Херсонської області окупанти заявили про "відведення" військ
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти у Херсонській області шукають різні способи, щоб виявляти проукраїнськи налаштованих громадян. Для цього вони вдаються до різних провокацій, у тому числі оголошуючи нібито "відведення" своїх військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"У місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки", - розповіла вона.

За даними Маляр, в цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих "правоохоронців".

Крім того, окупанти навмисно відключили абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету. Саме в цей час вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

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