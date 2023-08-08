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В Каховке оккупанты заявили об "отводе" войск. В Минобороны предупредили о провокации

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Украина, Вторник 08 августа 2023 12:44
В Каховке оккупанты заявили об "отводе" войск. В Минобороны предупредили о провокации Фото: в Каховке Херсонской области оккупанты заявили об "отводе" войск
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты в Херсонской области ищут разные способы, чтобы выявлять проукраински настроенных граждан. Для этого они прибегают к разным провокациям, в том числе объявляя якобы "отвод" своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В городе Каховка и других населенных пунктах Херсонской области противник распространял фейки об отводе оккупационных войск и проводил демонстрационные действия так называемого массового перемещения военной техники", - рассказала она.

По данным Маляр, в это же время вражеские агенты провоцировали людей на свободные высказывания и передавали информацию о них оккупационным так называемым "правоохранителям".

Кроме того, оккупанты намеренно отключили абонентов от операторов российской мобильной связи и проводного Интернета. Именно в это время по улицам курсировали автомобили, оснащенные специальным электронным оборудованием для обнаружения работы передатчиков информации.

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Херсонская область
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