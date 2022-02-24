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Каховскую ГЭС захватили неизвестные: стоят танки

Автор: Наталья Юрченко

На территорию Каховской ГЭС зашли неизвестные вооруженные лица без опознавательных знаков. К дамбе ГЭС подвели танки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

"На территорию Каховской ГЭС в 11.28 зашли неизвестные вооруженные лица, на дамбе ГЭС стоят танки без опознавательных знаков", - говорится в сообщении.

Также сообщается о взрывах на Трипольской ТЭС. Станция продолжает работать.

Напомним, в ВСУ сообщили, что активные бои действия ведутся за Гостомельский аэродром, а также города Геническ, Скадовск, Чаплинка.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с территории Беларуси выпустили баллистические ракеты в сторону Украины.

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