Каховську ГЕС захопили невідомі: стоять танки

На територію Каховської ГЕС зайшли невідомі озброєні особи без розпізнавальних знаків. До дамби ГЕС підвели танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.
"На територію Каховської ГЕС об 11.28 зайшли невідомі озброєні особи, на дамбі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється про вибухи на Трипільській ТЕС. Станція продовжує працювати.
Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що активні бої дії ведуться за Гостомельський аеродром, А також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.