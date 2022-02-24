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Каховську ГЕС захопили невідомі: стоять танки

Автор: Наталія Юрченко

На територію Каховської ГЕС зайшли невідомі озброєні особи без розпізнавальних знаків. До дамби ГЕС підвели танки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики.

"На територію Каховської ГЕС об 11.28 зайшли невідомі озброєні особи, на дамбі ГЕС стоять танки без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про вибухи на Трипільській ТЕС. Станція продовжує працювати.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що активні бої дії ведуться за Гостомельський аеродром, А також міста Генічеськ, Скадовськ, Чаплинка.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що з території Білорусі випустили балістичні ракети в бік України.

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