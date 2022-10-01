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У Каховському районі пролунав вибух: місцеві повідомляють про сильну пожежу (відео)

Фото: у Таврійську Каховського району пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Таврійську Каховського району вранці 1 жовтня пролунав вибух. Над містом здіймається дим і чути детонацію.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як повідомляють місцеві жителі, попередньо удар прийшовся по складу окупантів. Зараз там сильна пожежа та чутна детонація.

Офіційних підтверджень щодо знищення складу ворога поки немає.

Фото: у Таврійську пролунав вибух (Telegram)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України на півдні знищили ворожу важку вогнеметну систему "Сонцепек" та РСЗВ "Град", а також вразили логістичні центри росіян.

Також учора ввечері сили протиповітряної оборони збили над Херсонською областю російський гелікоптер Ка-52 - "Алігатор".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Херсонська областьВибух