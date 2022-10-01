В Каховском районе прогремел взрыв: местные сообщают о сильном пожаре (видео)

Во временно оккупированном Таврийске Каховского района утром 1 октября прогремел взрыв. Над городом поднимается дым и слышна детонация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают местные жители, предварительно удар пришелся по складу оккупантов. Сейчас там сильный пожар и слышна детонация.
Официальных подтверждений относительно уничтожения склада врага пока нет.
Фото: в Таврийске прогремел взрыв (Telegram)
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины на юге уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и РСЗО "Град", а также поразили логистические центры россиян.
Также вчера вечером силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".
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