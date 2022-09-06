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Каховская ГЭС вернулась в энергосистему Украины, но есть нюанс

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Херсон, Вторник 06 сентября 2022 18:21
Каховская ГЭС вернулась в энергосистему Украины, но есть нюанс Фото: Каховская ГЭС (wikimedia org)
Автор: Наталия Гурковская

На вторник, 6 сентября, Каховская ГЭС вернулась в енергосистему Украины после того, как днем ранее оккупанты отключили станцию. Сейчас на станции работают 4 из 6 агрегатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидроэнерго.

"В результате боевых действий вокруг станции имели место неоднократные кратковременные отключения. Такое отключение происходило и 5 сентября", - говорится в сообщении.

В настоящее время ГЭС продолжает работать в энергосистеме по коммерческо-диспетчерскому графику, выдавая от 40 до 110 МВт/ч мощности плавающим графиком на подстанцию Новокаховская.

"Станция не участвует в балансировке системы. На Каховской ГЭС работают четыре агрегата из шести. Один из агрегатов находится в реконструкции, и еще один - в капитальном ремонте", - добавляют в Укргидроэнерго.

Как сообщалось, из-за обесточивания Каховской ГЭС без света остались оккупированные Херонская и Запорожская области.

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