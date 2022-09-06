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Каховська ГЕС повернулася до енергосистеми України, але є нюанс

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Херсон, Вівторок 06 вересня 2022 18:21
Каховська ГЕС повернулася до енергосистеми України, але є нюанс Фото: Каховська ГЕС (wikimedia org)
Автор: Наталія Гурковська

На вівторок, 6 вересня, Каховська ГЕС повернулася до енергосистеми України після того, як днем раніше окупанти відключили станцію. Нині на станції працюють 4 із 6 агрегатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідроенерго.

"Внаслідок бойових дій навколо станції мали місце неодноразові короткочасні відключення. Таке відключення відбувалося і 5 вересня", - йдеться в повідомленні.

Наразі ГЕС продовжує працювати в енергосистемі по комерційно-диспетчерському графіку, видаючи від 40 до 110 Мвт/год потужності плаваючим графіком на підстанцію Новокаховська.

"Станція не бере участі в балансуванні системи. На Каховській ГЕС працюють чотири агрегати з шести. Один з агрегатів знаходиться в реконструкції, та ще один – в капітальному ремонті", - додають в Укргідроенерго.

Як повідомлялося, через знеструмлення Каховської ГЕС без світла залишилися окуповані Херонська та Запорізька області.

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