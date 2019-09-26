В Каховке бывший военный захватил заложника

В Херсонской области бывший военнослужащий, которого разыскивали за дизертирство, забаррикадировался в доме и взял в заложники женщину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По словам очевидцев, было слышно стрельбу. На место инцидента срочно выехали руководство области, районного отдела, бойцы КОРД и других спецподразделений. На данный момент силовики злоумышленника задержали и доставили в компетентные органы.

По словам руководителя организации "Участники АТО "Скиф" Андрея Кудрича, задержанный год назад подписал контракт с одной из бригад Вооруженных Сил Украины, откуда впоследствии дизертировал. Участником боевых действий АТО или ООС злоумышленник не был.

Причины такого поступка пока неизвестны. По словам соседей, мужчина имел проблемы с алкоголем.

Фото: место преступления (news.pn)

Как сообщало ранее РБК-Украина, недавно во время задержания подозреваемого, в совершении грабежа, оперативник получил два ножевых ранения в область ноги и руки. Оперативника доставили в больницу.

Также, в Закарпатской области правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции. Правоохранители выяснили, что заказчиком нападения на офицера был экс-сотрудник милиции, который в 2014 году был уволен с должности и имел тесные связи с местным криминалитетом.