У Каховці колишній військовий захопив заручника

У Херсонській області колишній військовослужбовець, якого розшукували за дизертирство, забарикадувався у будинку та взяв у заручники жінку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

За словами очевидців, було чутно стрілянину. На місце інциденту терміново виїхало керівництво області, районного відділу, бійці КОРД та інших спецпідрозділів. На даний момент силовики зловмисника затримали і доставили у компетентні органи.

Як повідомив керівник організації "Учасники АТО "Скіф" Андрій Кудрич, затриманий рік тому підписав контракт з однією із бригад Збройних Сил України, звідки згодом дизертирував. Учасником бойових дій АТО або ООС зловмисник не був.

Причини такого вчинку наразі невідомі. За словами сусідів, чоловік мав проблеми з алкоголем.

Фото: місце злочину (news.pn)

Як повідомляло раніше РБК-Україна, нещодавно під час затримання підозрюваного у скоєнні грабежу, оперативник отримав два ножових поранення в область ноги та руки. Оперативника доставлено до лікарні.

Також, у Закарпатській області правоохоронці затримали організатора та виконавця замаху на вбивство офіцера поліції. Правоохоронці з'ясували, що замовником нападу на офіцера був екс-співробітник міліції, який у 2014 році був звільнений з посади та мав тісні зв'язки з місцевим криміналітетом.